Высокая конкуренция между компаниями, занимающимися автострахованием, может спровоцировать демпинг на рынке. Об этом говорится в тематическом исследовании Аналитического кредитного рейтингового агентства.

Как отмечается в обзоре, макроэкономические условия и рыночные факторы не способствуют росту автострахования, к которому относятся страхование наземного транспорта (автокаско), а также обязательное и добровольное страхование ответственности автовладельцев.

Продажи новых автомобилей — ключевой фактор роста сегмента автокаско — снижаются в 2019 году как следствие сокращения государственного стимулирования авторынка и продолжающегося падения располагаемых доходов населения, констатируют в АКРА.

«На фоне ограниченного спроса ужесточается ценовая конкуренция между страховыми компаниями, что ведет к существенному ухудшению показателей операционной эффективности в сегменте автокаско. По оценкам агентства, в первом полугодии 2019 года средняя страховая премия в расчете на один полис снизилась на 5% при росте среднего убытка на один полис на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Вместе с этим средний уровень комиссии увеличился с 20% до 23%. В результате в первом полугодии 2019 года средний комбинированный коэффициент вырос примерно на 0,1 и, скорее всего, уже находится на границе рентабельности. При этом поквартальная динамика этого показателя пока не свидетельствует о замедлении, что, по мнению АКРА, говорит о рисках появления демпинга в ближайшей перспективе», — говорится в обзоре.



«Высокая конкуренция также сдерживает рост тарифов по ОСАГО, которого можно было ожидать в результате расширения тарифного коридора. Напротив, мы наблюдаем тенденцию снижения средней премии на один полис, при этом показатели убытков и комиссионных расходов как минимум не улучшаются, что служит дополнительным свидетельством обострения конкуренции среди автостраховщиков. По мнению агентства, в текущей ситуации на рынке определенное увеличение тарифов по ОСАГО становится неизбежным. Единственный вопрос — произойдет ли это после очередных шагов регулятора по либерализации ОСАГО или до», — рассуждают аналитики.