Сегмент добровольного медицинского страхования может стать одним из главных драйверов устойчивого роста на российском рынке в долгосрочной перспективе. Об этом говорится в тематическом исследовании Аналитического кредитного рейтингового агентства.

По мнению агентства, ряд факторов могут оказать благоприятное влияние на развитие данного сегмента:

общая мировая тенденция повышения заинтересованности людей в сохранении своего здоровья и здоровом образе жизни;

развитие медицинских технологий;

развитие цифровых медицинских технологий, включая телемедицину и анализ медицинских данных;

обсуждаемый в настоящее время проект реформы обязательного медицинского страхования, в случае реализации которого роль страховых организаций в системе ОМС значительно возрастет.

Первым признаком ускорения развития сегмента ДМС, возможно, является существенное увеличение темпов роста страховых премий и количества заключенных договоров в первом полугодии 2019 года (11% и 32% соответственно по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), рассуждают эксперты. При этом на прирост страховых премий негативно повлияло незначительное увеличение этого показателя по договорам лидера рынка ДМС — АО «СОГАЗ». Без учета показателей этой компании в первом полугодии 2019 года страховые премии выросли на 18%. «Очевидно, что рост произошел не в сегменте крупных корпоративных программ, на которые традиционно приходится основная доля рынка ДМС, а в сегменте розничного страхования», — приходят к выводу в АКРА.



«Проект реформы системы ОМС, который был представлен для обсуждения в этом году, предполагает существенное расширение роли страховых организаций. Они должны будут принять на себя страховой риск, который в настоящее время фактически лежит на плечах государства. Кроме того, значительно улучшится доступ страховых компаний к клиентам, что может быть использовано для продажи дополнительных услуг, в том числе в сегменте ДМС. Высокая социальная значимость системы ОМС и риски, связанные с ее изменением, пока не позволяют прогнозировать сроки реализации реформы. Также велика вероятность изменения принципов реформы при ее реализации. Тем не менее АКРА считает маловероятным, что система ОМС будет расширяться и включать в себя дополнительные услуги. Какова бы ни была будущая реформа, по мнению агентства, она предоставит страховщикам в сегменте ДМС дополнительные возможности по развитию их бизнеса», — отмечается в обзоре.