Структура рынка страхования меняется в пользу банковского канала и крупных страховых групп. Об этом говорится в тематическом исследовании Аналитического кредитного рейтингового агентства.

Объемы страховых премий по договорам, заключенным при посредничестве банков, демонстрируют быстрый рост уже более пяти лет. В результате по итогам 2018 года через банки было собрано свыше 37% общей суммы премии, что стало самым большим показателем среди всех каналов продаж. Несмотря на уменьшение объемов инвестиционного страхования жизни, доля банковского канала по итогам первого полугодия 2019 года превысила показатель аналогичного периода прошлого года.

«Доминирующее положение банков при реализации страховых услуг конечным потребителям укрепляется за счет сокращения долей традиционных каналов — агентских и офисных продаж. Эта тенденция может представлять угрозу для независимых страховых организаций, фактически лишающихся прямого доступа к своим клиентским базам и вынужденных платить высокую комиссию, чтобы остаться в списке партнеров банка», — рассуждают аналитики.



Еще одной тенденцией рынка является повышение его концентрации, то есть увеличение доли премий, активов и капитала, приходящихся на крупнейшие страховые компании и группы. По итогам 2017 года на десять крупнейших страховых групп приходилось 76% страховых премий, по итогам 2018 года этот показатель вырос до 80%, а по итогам первого полугодия 2019-го — до 81%. Данная тенденция поддерживается сделками слияния и поглощения, а также регуляторными мерами по увеличению уставных капиталов и повышению финансовой устойчивости, констатируют в АКРА.