Всероссийский союз страховщиков поддерживает предложения Банка России, касающиеся введения системы гарантирования вложений граждан на рынке страхования жизни. Об этом заявил президент ВСС Игорь Юргенс, отметив, что данная мера позволит повысить уровень доверия населения к институту формирования долгосрочных накоплений через страховые компании.

Ранее во вторник Банк России объявил, что разработал концепцию системы гарантирования на рынке страхования жизни. Появление такой системы гарантирования ожидается не ранее 2021 года. Предполагается, что она будет в целом строиться на тех же принципах, что и системы страхования депозитов и пенсионных накоплений: в случае банкротства страховщика его обязательства перед физическим лицом по договору страхования жизни в пределах 1,4 млн рублей будут исполнены за счет гарантийного фонда, формируемого из взносов страховщиков. При этом гарантирование инвестиционного дохода устанавливать не планируется. Администратором системы гарантирования будет Агентство по страхованию вкладов. Членство в системе станет обязательным для всех страховщиков жизни.



«Страховому сообществу совместно с регулятором и Минфином предстоит провести большую совместную работу по расчету необходимых платежей для формирования фонда и определению порядка осуществления выплат из него. Мы полагаем, что создание системы гарантирования на рынке страхования жизни может стать одним из первых важных шагов по включению страховщиков жизни в пенсионную систему. Напомним, проведенный в июле этого года опрос ВЦИОМ показал, что более половины наших сограждан (53%) выступают за многообразие финансовых инструментов для формирования накоплений после выхода на пенсию. Чаще всего об этом говорят представители молодежной аудитории в возрасте от 18 до 24 лет (65%) и от 25 до 34 лет (62%). Однако рассматривать различные варианты накоплений после выхода на пенсию россияне готовы при гарантировании государством сохранности вложенных средств (31%). Таким образом, введение системы гарантирования может стать толчком для того, чтобы гражданам в целях формирования пенсионных накоплений могли быть предложены продукты не только НПФ, но и страховщиков жизни», — подчеркнул Юргенс, чей комментарий приводится в релизе ВСС.