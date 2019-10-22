Тринадцатый арбитражный апелляционный суд отменил приостановление производства по иску представителя работников авиакомпании «Трансаэро» о привлечении бывшего гендиректора компании Александра Бурдина к субсидиарной ответственности и взыскании с него более 249 млрд рублей, говорится в постановлении суда.



Апелляционная инстанция отменила определение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленобласти от 16 августа. Тогда по заявлению Рубена Яблукова было приостановлено производство по спору до вступления в законную силу ряда судебных актов по другим обособленным спорам.

Кроме того, арбитраж 26 апреля по тем же основаниям приостановил производство по иску ВТБ о привлечении к субсидиарной ответственности по обязательствам авиакомпании и взыскании 249,2 млрд рублей с бывшего основателя должника Александра Плешакова, экс-председателя совета директоров Ольги Плешаковой и матери основателя.

Бурдин являлся главой «Трансаэро» с конца 2015-го до сентября 2017 года и возглавлял авиакомпанию уже после отзыва у перевозчика летной лицензии.

Мещанский суд Москвы 28 августа 2018 года избрал меру пресечения в виде заочного ареста в отношении Бурдина.

Из оглашенных материалов дела следует, что Бурдин объявлен в международный розыск. Также ему заочно предъявлено обвинение в совершении преступлений по части 2 статьи 145.1 УК РФ («Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат более двух месяцев»), части 4 статьи 160 УК РФ («Присвоение или растрата, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере») и части 2 статьи 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия»).

По версии следствия, экс-глава авиакомпании совершил растрату свыше 1,3 млрд рублей и полностью не выплачивал зарплаты сотрудникам «Трансаэро» свыше двух месяцев. Вследствие чего задолженность почти 7 тыс. работников авиакомпании составила не менее 400 млн рублей. Бурдин себя виновным в инкриминируемых преступлениях не признает.

Авиакомпания «Трансаэро» в 2015 году оказалась не в состоянии обслуживать долги, составляющие вместе с лизинговыми обязательствами, по некоторым оценкам, около 250 млрд рублей. Компания не осуществляет полеты с 26 октября 2015 года. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти 13 сентября 2017 года признал «Трансаэро» банкротом.