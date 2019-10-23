Ситуация с потерянными миллиардами страховых компаний, которые должны были быть направлены в Фонд защиты прав дольщиков, запуталась еще больше. Депутаты говорят об исчезнувших 54 млрд рублей, а Центробанк подсчитал, что страховщики должны только 8,3 млрд. Но и те, и другие подтверждают, что сейчас перечислено только 1,8 млрд рублей. При этом, как следует из письма фонда в Госдуму, с которым ознакомились «Известия» , пока страховщики обещают дополнительно внести всего 840 млн рублей.

По состоянию на 18 сентября 2019 года в фонд поступили деньги от 14 страховых компаний и пяти банков на сумму 1,8 млрд рублей. Страховщики должны довнести еще чуть более 840 млн рублей, указано в письме руководства фонда от 19 сентября в ответ на запрос депутата Госдумы Александра Якубовского (с копией документа ознакомились «Известия»).

На прошлой неделе депутаты Госдумы поставили под сомнение добросовестность страховщиков при перечислении средств. Из собранных ими более чем за пять лет 57 млрд рублей в фонд было направлено только 3%. По страховым случаям выплатили 1,5 млрд рублей. Таким образом, пропало около 54 млрд рублей, отмечали депутаты. Госдума направила парламентский запрос в Генпрокуратуру, МВД, Следственный комитет и ЦБ.

Дума попросит Минфин и Счетную палату проверить перечисления страховщиков в Фонд дольщиков Госдума на пленарном заседании в среду приняла расширенную версию постановления о направлении парламентских запросов по вопросу перечисления страховыми организациями средств в Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства. Помимо руководителей Генпрокуратуры РФ, Следственного комитета, МВД, Банка России, они будут направлены главам Минфина, Счетной палаты и Ростехнадзора, передает ТАСС.

Руководитель Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс пояснил, что компании не обязаны передавать в фонд все эти средства, поскольку часть из них стала премией по достроенным вовремя домам.



Девелоперские компании обязаны перечислять в Фонд защиты прав дольщиков 1,2% от каждого договора участия в долевом строительстве. До появления организации зачастую дольщики не получали гарантий, а страховые компании, в свою очередь, получали премии за сданные в срок объекты и затем банкротились, нередко еще до завершения строительства.

Депутаты в числе прочего просят провести комплексную уголовно-правовую оценку договоров с истекшими сроками исполнения, по которым суммарная премия страховщиков (в том числе обанкротившихся компаний) составила 36,8 млрд рублей. Особое внимание в парламентском запросе уделяется наиболее крупным участникам рынка — страховым компаниям «Проминстрах» и «Респект».

В середине сентября стало известно, что суд признал недействительными приказы ЦБ об отзыве лицензий у СК «Респект»; в Центробанке заявили о намерении обжаловать это решение (прим. Банки.ру).