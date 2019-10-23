Базирующееся в Санкт-Петербурге ООО «Адвант-Страхование» намерено в текущем году передать свой страховой портфель другому страховщику – столичному АО «Страховая компания «Пари». Соответствующее уведомление появилось на днях на сайте страховщика, а в среду опубликовано на сайте Центробанка.

В «Адвант-Страховании» поясняют, что его единственным участником 17 октября было принято решение о добровольном отказе компании от страховой деятельности.

Страховщик, принимающий портфель, удовлетворяет требованиям к финансовой устойчивости и платежеспособности с учетом новых обязательств, отмечается в сообщении «Адвант-Страхования». СК «Пари» имеет лицензии на виды страхования, по которым передается страховой портфель: добровольное личное страхование, за исключением добровольного страхования жизни, и добровольное имущественное страхование.



Страхователи и выгодоприобретатели могут в течение 45 дней письменно отказаться от замены страховщика. В этом случае договоры страхования будут досрочно прекращены, а клиентам будет возвращена часть страховой премии за оставшийся срок действия договора.