За полтора года существования «Яндекс.Маркета» в качестве совместного предприятия «Яндекса» и Сбербанка компания потратила на развитие около четверти из выделенных в 2018 году 30 млрд рублей. Об этом рассказал «Коммерсанту» гендиректор «Яндекс.Маркета» Максим Гришаков.

Сделка по созданию СП «Яндекса» и Сбербанка на базе «Яндекс.Маркета» была закрыта в апреле 2018 года. В октябре того же года «Яндекс.Маркет» полноценно запустил интернет-магазин «Беру», а в ноябре начал тестирование маркетплейса Bringly. Весной 2019 года оборот «Беру» впервые превысил 1 млрд рублей в месяц.

В «Яндекс.Маркете» уточняют, что инвестиции пошли на развитие логистической инфраструктуры. По словам Гришакова, компания планирует открыть еще несколько объектов в городах-миллионниках, инвестиции превысят 1 млрд рублей. Кроме того, в виде эксперимента «Яндекс.Маркет» установил в Москве и Петербурге 50 постаматов и планирует довести их количество до нескольких тысяч в 2020 году. По словам Гришакова, у компании есть деньги на следующие три года, «чтобы активно продолжать расти и конкурировать за покупателя».

«Яндекс.Маркет» мог вложить 7 млрд рублей в «Беру» и до 500 млн рублей в Bringly, оценивает гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. Компания привлекла средства, сопоставимые с теми, что есть у других крупных игроков, но рост интернет-ретейлеров происходит за счет «работы в минус», которая может съесть имеющиеся запасы, предупреждает партнер «Делойт» в СНГ Антон Шульга.

Как сообщил «Коммерсанту» представитель Сбербанка, в ближайшие несколько лет выхода «Беру» на безубыточность не ожидается.

Напомним, в июле этого года стало известно, что «Яндекс.Маркет» рассматривает трансформацию площадки электронной торговли «Беру»: в нее может быть интегрировано направление трансграничной торговли, на котором специализируется сервис Bringly.

Также СМИ писали, что «Яндекс» и Сбербанк недовольны тем, как складывается их партнерство в онлайн-ретейле, однако компании заявили, что намерены продолжать сотрудничество.



Из недавнего материала «Коммерсанта» следует, что «Яндекс» и Сбербанк притормозили развитие проекта Bringly.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф говорил о планах «построить на базе «Яндекс.Маркета» российский Amazon». На момент закрытия сделки между «Яндексом» и Сбербанком стоимость совместного предприятия оценивалась в 60 млрд рублей.

