Роль саморегулируемых организаций может быть расширена, считает Банк России. Регулятор проанализировал результаты работы СРО некредитных финансовых организаций и предлагает профессиональному и экспертному сообществу обсудить дальнейшие перспективы развития института саморегулирования на финрынке, отмечается в сообщении ЦБ.

Российская модель СРО наиболее близка к зарубежной модели СРО-ассоциаций, констатирует Центробанк в консультативном докладе . «С одной стороны, она позволяет максимально учитывать интересы финансовых организаций и избежать монополизации саморегулирования СРО-квазирегулятором, в которую должны входить все финансовые организации соответствующего вида. С другой стороны, данная модель влечет риски конфликта интересов и нарушения финансовой устойчивости СРО в случае выхода из нее крупнейших членов», — отмечают в ЦБ.

Участникам рынка предлагается обсудить меры, которые позволят снизить риски, связанные с выбранной моделью СРО, усовершенствовать исполнение СРО контрольной и дисциплинарной функций. Также в докладе поднимается вопрос о предоставлении регулятору права назначать руководителя СРО и (или) независимых членов коллегиального органа управления СРО.

При этом Банк России считает, что необходимо рассмотреть перспективы расширения роли СРО на финансовом рынке: возможность введения обязательного саморегулирования для кредитных организаций, потенциальную роль СРО в регулировании агентских продаж финансовых продуктов и контроле за деятельностью ключевых сотрудников финансовых организаций, делегирование СРО дополнительных функций при осуществлении надзорных мероприятий в сферах финансового рынка с низким уровнем риска.

Одно из предложений регулятора в пятницу уже прокомментировали во Всероссийском союзе страховщиков.



«ВСС согласен с мнением регулятора о том, что введение для финорганизаций — страховых агентов обязанности вступать на правах специальных членов в наше СРО позволит повысить их ответственность как ключевых продавцов некоторых страховых продуктов», — отметил президент союза Игорь Юргенс.

В частности, по его словам, такой подход позволит решить проблему мисселинга. Де-факто основной причиной этой проблемы на рынке страхования жизни стало как раз то, что более 80% продаж происходит через банки, возможности влиять на которые у страховщиков сильно ограничены. «В начале этого года начали работать стандарты ВСС, нацеленные в том числе на защиту потребителей от мисселинга. Однако сейчас они обязательны для страховщиков, а не для банков. И, хотя проблему во многом удалось решить, на опережение возникновения подобных проблем, конечно, будет гораздо эффективнее работать предложенный регулятором способ регулирования финансовых организаций — страховых агентов», — сказал Юргенс.



В настоящее время прорабатывается вопрос о возможности включения в СРО «ВСС» финорганизаций-агентов в качестве ассоциированных членов с особыми условиями участия.

Комментарии, предложения и замечания к докладу участники рынка могут направить в ЦБ до 25 ноября включительно.

