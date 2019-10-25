Итальянские компании все чаще покидают Россию: если сразу же после введения санкционного режима в 2014 году сворачивать бизнес в России начали компании малого бизнеса, то в течение последнего года с российского рынка уходят или готовятся уйти и компании среднего и крупного бизнеса. Об этом говорили в кулуарах XII Евразийского экономического форума в Вероне юристы и консультанты из Италии, работающие в России с итальянскими компаниями.



«С каждым годом уходят все больше компаний, а приходят все меньше», — заявил глава одной из американских юридических фирм, работающих в России. «Из всех зарубежных рынков именно российский сейчас является наиболее сложным», — признается другой юрист, представляющий интересы итальянских компаний в России.

Главная причина — это санкции, которые не только накладывают реальные ограничения в ведении бизнеса, но и создают атмосферу страха и неуверенности даже среди предприятий тех отраслей, которых не коснулся санкционный режим.

Вторая и третья причины — это недооценка российского рынка и отсутствие денег для адаптации к нему. «К сожалению, итальянские предприниматели считают, что они смогут завоевать Россию такими, какие они есть, не понимая, а часто и не желая понять, что это развитый и высококонкурентный рынок, который к тому же и сжался в последние годы, — говорит консультант, работающий в России 18 лет. — Они приходят в Россию, не подготовившись, а когда понимают, что им необходимо адаптировать товар под российского потребителя и под российские реалии, то чаще всего у них не оказывается для этого денег. Тем же датским или немецким компаниям тоже приходится адаптироваться, но у них есть для этого ресурсы».

По словам экспертов, сейчас нельзя предсказать, когда ситуация изменится к лучшему. «Вначале было ожидание, что санкции будут сняты через год, сейчас же мы видим, что это реальность, в которой нам предстоит жить. И для итальянского бизнеса возникает вопрос: стоит ли ему входить на сложный и все более сокращающийся рынок или же поискать другие варианты, если и не приносящие больше денег, но обещающие меньшие издержки», — признается юрист, специализирующийся на сопровождении бизнеса итальянских компаний в России.