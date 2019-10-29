Дмитрий Панченко назначен на должность директора «Тинькофф Инвестиций» — инвестиционного бизнеса группы «Тинькофф». Он приступит к работе в группе с 1 ноября.

Как уточняется в сообщении группы, вице-президент по разработке новых продуктов Александр Емешев, возглавлявший проект «Тинькофф Инвестиции» ранее, сконцентрируется на развитии других бизнес-направлений экосистемы.



Дмитрий Панченко в 2004 году окончил Высшую школу экономики, в 2012 году завершил обучение в магистратуре Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова. До прихода в «Тинькофф» занимал различные руководящие должности на брокерском рынке: возглавлял дирекцию по брокерскому бизнесу в компании «БКС Брокер», был заместителем генерального директора в инвестиционной компании «Фридом Финанс». До этого Панченко работал в банке «Национальный Стандарт», Росэнергобанке, а также в инвестиционном фонде Moscow Capital.