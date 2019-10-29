Российские операторы связи направили в Минкомсвязь и Минпромторг письмо с просьбой рассмотреть возможность субсидирования их затрат на покупку оборудования для исполнения «пакета Яровой», заявили в пресс-службе «Ростелекома».

Ранее Reuters со ссылкой на копию письма сообщал о том, что компании «Ростелеком», «Вымпелком», «МегаФон» и «МТС» просят Минкомсвязь и Минпромторг поддержать подготовку постановления правительства, которое утвердит правила предоставления субсидий банкам и лизинговым компаниям по кредитам и договорам, оформленным на покупку оборудования для исполнения «пакета Яровой» по льготной ставке. По мнению операторов, субсидирование можно было бы реализовать за счет средств, заложенных для исполнения нацпроекта «Цифровая экономика».

«ВымпелКом» может пересмотреть оценку затрат по «пакету Яровой» по итогам 2019 года При этом не уточняется, возможен ли пересмотр в сторону понижения или повышения.

«В описании результата отдельно отмечено, что должны быть созданы механизмы льготного кредитования для покупателей такой продукции. Предоставление льготных кредитных ставок для операторов связи в случаях, когда они покупают оборудование российского происхождения, является одним из самых эффективных и справедливых инструментов решения данной задачи с учетом объема инвестиций, который они ежегодно направляют на развитие информационной инфраструктуры РФ», — прокомментировал письмо директор по направлению «Информационная инфраструктура» АНО «Цифровая экономика» Дмитрий Марков.

Как отмечал Reuters, операторы связи предложили, в частности, субсидировать покупку оборудования за счет сэкономленных средств от проведения электронных аукционов по подключению социально значимых объектов к Интернету. «Экономия от аукционов по подключению СЗО может тратиться только на цели нацпрограммы, а субсидии операторам на системы хранения информации программой не предусмотрены», — пояснил пресс-секретарь Минкомсвязи Евгений Новиков.