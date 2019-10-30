Большинство частных предпринимателей в мире ожидают продолжения роста экономики, говорится в исследовании аудиторской компании PwC «Цифровизация частного бизнеса в странах Центральной и Восточной Европы».

Исследование основано на данных интервью 600 представителей частного бизнеса в 15 странах ЦВЕ (CEE), включая Украину, Грузию и Молдавию, а также страны Балтии. Они проводились с февраля по апрель 2019 года.



«Наше исследование показывает, что в ближайшие 12 месяцев большинство участников опроса (55%) надеется на продолжение роста экономики и только 8% ожидает снижения. Российские предприниматели придерживаются сдержанного оптимизма», — говорится в сообщении. Согласно представленным данным, 42% предпринимателей РФ ожидают экономического роста, 13% — ожидают спада, а остальные — сохранения ситуации на прежнем уровне.



Около 63% руководителей компаний признали, что цифровизация в долгосрочной перспективе будет играть серьезную роль в контексте выживаемости компании на рынке; в России такой точки зрения придерживаются 61% руководителей. Около 23% частных компаний в ЦВЕ (22% в России) планируют направить более 5% своих инвестиций на цифровизацию. Около 54% опрошенных в РФ считают недостаток финансовых средств основной трудностью при внедрении новых технологий.

«Наш опрос показывает, что большинство руководителей (68% в странах — участниках опроса, 59% в России) считают, что за счет цифровизации смогут повысить качество бизнес-процессов. Почти половина опрошенных в CEE (27% в России) рассматривает цифровизацию как инструмент анализа данных для предоставления специализированных продуктов и услуг», — говорится в документе.

Несмотря на заявленную важность новых технологий (искусственный интеллект, робототехника, Интернет вещей, блокчейн, 3D-печать), частные компании фактически ими не пользуются. Около 45% опрошенных считают дроны значимым цифровым решением. Примерно 80% представителей компаний в ЦВЕ (в России 86%) посчитали незначительным уровень воздействия искусственного интеллекта на деятельность компаний. Технология виртуальной реальности также не считается достаточно значимой — такой ответ дали 78% опрошенных в ЦВЕ и 57% — в России. Примерно так же респонденты рассматривают 3D-печать.