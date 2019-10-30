Крупнейший в России онлайн-ретейлер Wildberries стал первым в России интернет-магазином, который масштабировал оплату по QR-коду через Систему быстрых платежей (СБП). Банк «Русский Стандарт» обеспечил техническую возможность проведения онлайн-платежей по QR-коду, говорится в совместном релизе кредитной организации и компании.



«Технология оплаты товаров с помощью QR-кода крайне проста. Покупателю необходимо будет выбрать оплату через СБП, затем просканировать QR-код, который отображается на экране компьютера (при заказе на сайте), с помощью своего мобильного приложения своего банка на смартфоне и подтвердить оплату. Банк плательщика должен быть также участником СБП. Деньги со счета покупателя поступят на счет магазина практически сразу после совершения покупки», — отмечается в сообщении.

Клиенты Wildberries при оплате заказов по QR-коду с помощью системы СБП вскоре получат дополнительные преимущества в рамках программы лояльности, отмечают в компании. Покупателям, воспользовавшимся новым платежным инструментом, Wildberries начислит на бонусный счет кешбэк, который составит до 10% стоимости товара. Размер возвращаемого бонусного вознаграждения будет зависеть от категории товара. Бонусы будут начислены в течение 24 часов после покупки.

Следующим этапом станет запуск оплаты по СБП в мобильном приложении и во всей сети пунктов выдачи заказов в России, которая на сегодняшний день включает свыше 5 тыс. точек.

