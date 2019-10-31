Около 12% торговых точек основных потребительских категорий еще не установили терминалы для безналичной оплаты, в целом на них приходится 3% торгового оборота. Об этом сообщается в совместном исследовании Сбербанка и «Платформы ОФД».

«Чтобы в любом месте можно было рассчитаться картой, потребуется расширить сеть приема на треть, а это еще 700 тыс. терминалов. Потенциальный объем расчетов вырастет лишь на 10%. И с учетом низкого среднего чека значительная часть этих точек будет убыточной», — отмечается в сообщении.



По оценке аналитиков, в целом по экономике 27% предприятий не установили терминалы и принимают к оплате только наличные. На них приходится 9% от совокупных расходов физлиц.