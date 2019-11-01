Общественная организация «Деловая Россия» предлагает законодательно закрепить гарантии для компаний, которые решили перестать уклоняться от налогов и начать работать «по-белому», сообщает РБК . Письмо с такой инициативой было направлено 21 октября на имя первого вице-премьера — министра финансов Антона Силуанова.

В обращении подчеркивается, что ведущие деловые объединения хорошо понимают важность повышения прозрачности бизнеса и «уже проводят соответствующую работу среди бизнес-сообщества, координируя ее с Генеральной прокуратурой, а также с ФНС, ФАС» и другими ведомствами.

Так, одной из главных причин малой востребованности различных видов финансовой помощи государства является «глубокое недоверие предпринимателей к органам контроля и надзора, страх подвергнуться масштабным проверкам в случае полной легализации своей деятельности». Поэтому предлагается предусмотреть для компаний, отказавшихся от использования схем уклонения от налогов и сотрудничающих с налоговыми органами, механизм реабилитации от налоговой и уголовной ответственности за предыдущие периоды деятельности.

Также предлагается ввести запрет на проведение проверок по соблюдению организациями требований, отсекаемых «регуляторной гильотиной», аннулировать ранее принятые решения о штрафах за несоблюдение этих требований и прекратить соответствующие административные дела.

По мнению экспертов, механизм в случае его реализации может сработать для небольшой пропорции предприятий, так как существует тонкая грань между уклонением от налогов и нарушением закона в более крупных масштабах, за которые может быть ответственность вплоть до уголовной.