Платежная система «Платежный сервис «Объединенная расчетная система» исключена из реестра ЦБ, свидетельствуют материалы регулятора.

Центробанк приказом от 31 октября исключил из реестра операторов платежных систем с 1 ноября запись о небанковской кредитной организации «Объединенная Расчетная Система» в качестве оператора ПС «Платежный сервис «Объединенная расчетная система». Согласно закону «О национальной платежной системе», в России могут работать только те платежные системы, операторы которых включены в соответствующий реестр ЦБ.

Банк России зарегистрировал НКО «ОРС» в качестве оператора платежной системы «Платежный сервис «Объединенная расчетная система» 30 сентября 2016 года. Перед этим ЦБ исключил НКО «ОРС» из реестра в качестве оператора платежной системы «Объединенная расчетная система». В организации тогда пояснили, что ее платежная система перерегистрируется под новым названием в связи с технической необходимостью.



Согласно информации в разделе «Проекты» на сайте НКО «ОРС», организация, в частности, осуществляет эмиссию и эквайринг карт UnionPay для банков-партнеров, а также АТМ-эквайринг карт American Express и JCB (оказывает банкам услуги по подключению банкоматов к обслуживанию таких карт). По данным сайта компании и реестра операторов платежных систем, НКО «ОРС» является одним из расчетных центров платежной системы «Бэст».