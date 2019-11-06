Чистая прибыль Tele2 по итогам III квартала 2019 года достигла 3,4 млрд рублей, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 114,3%. Об этом сообщает пресс-служба оператора со ссылкой на консолидированные финансовые и операционные результаты деятельности компании.

Выручка за указанный период выросла на 15,5% в сравнении с III кварталом 2018 года и достигла 43,1 млрд рублей. Показатель EBITDA составил 18 млрд рублей, что на 47,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Показатель рентабельности EBITDA достиг 41,9%, увеличившись на 9 процентных пунктов по сравнению с III кварталом 2018 года.

Объем инвестиций в IT-инфраструктуру и технологическое развитие сети составил 5,9 млрд рублей, увеличившись по сравнению с III кварталом 2018 года на 34,6%.

Квартальный отток абонентов сократился на 0,6 п. п. и составил 8,5%. Число активных пользователей мобильного Интернета выросло на 47,4% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

«Третий квартал был для компании насыщен событиями, которые способствовали укреплению нашей позиции трендсеттера в телекоме, — комментирует финансовые результаты генеральный директор Tele2 Сергей Эмдин. — Tele2 продолжает активно инвестировать в развитие сети: по данным Роскомнадзора, мы традиционно являемся лидерами отрасли по темпам строительства инфраструктуры LTE. Мы первыми на российском телеком-рынке открыли пилотную зону 5G на собственной инфраструктуре, а также продемонстрировали реальные сценарии применения технологии... Наши уникальные сервисы в полной мере отвечают запросам самой требовательной аудитории — «цифровым» клиентам. Об этом свидетельствует рост активных пользователей мобильного Интернета почти в полтора раза. Этот показатель очень важен для нас, поскольку он обеспечивает дальнейший рост операционных и финансовых результатов компании».





