Численность работников в сфере малого и среднего бизнеса (МСП) снизилась почти на 600 тыс. человек по сравнению с прошлым октябрем и составила 15,4 млн человек, пишут «Известия» . Это следует из данных единого реестра ФНС.

Так, сильнее всего упала среднесписочная численность сотрудников в малых компаниях, где работников стало меньше на 364,9 тыс. человек. Средние фирмы недосчитались 135,9 тыс. сотрудников, а микропредприятия — 67 тыс., следует из данных налоговой. В общей сложности сокращение среднесписочного показателя за последний год составило 567 тыс. По состоянию на октябрь 2019 года по сравнению с октябрем 2018-го прекратили работу 116 тыс. предприятий МСП, следует из ресурса ФНС.

В ФНС изданию заявили, что одна из причин сокращения числа небольших фирм — укрупнение предприятий, которое стало возможным благодаря господдержке бизнеса. После этого фирмы перестали соответствовать критериям средних предприятий, что отразилось на статистике.

По мнению экспертов, снижение числа компаний, а значит, и занятости связано с недоверием бизнеса к мерам господдержки: предприниматели настороженно относятся к льготным программам, так как они требуют выхода из тени. Это грозит им в дальнейшем избыточными проверками, а в худшем случае и закрытием бизнеса, отметили эксперты. Также на сокращение среднесписочной численности сотрудников МСП могла повлиять цифровизация. Кроме того, сотрудники малых и средних компаний могли просто перерегистрироваться в качестве самозанятых, полагают эксперты.