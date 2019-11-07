Малый и средний бизнес России (МСБ) по итогам III квартала 2019 года приблизился к состоянию стагнации: значение индекса деловой активности малых и средних предприятий (RSBI) снизилось до 50,9 пункта, сообщает РБК . Это следует из ежеквартального исследования Промсвязьбанка, «Опоры России» и агентства Magram Market Research. Больше всего на это повлияло снижение выручки, которая упала у трети опрошенных предпринимателей.

Снижение индекса до 50,9 указывает фактически на остановку роста деловой активности в сегменте МСБ, отмечается в материалах исследования. Наибольший пессимизм продемонстрировало производство: индекс в этой сфере упал с 53,9 до 49,4 пункта. В сфере услуг индекс поднялся с 50,8 до 52,9 пункта.

По мнению доцента РАНХиГС Олега Филиппова, за последние десять лет вклад малого и среднего предпринимательства в российский ВВП снизился до критического уровня. На сокращение малого бизнеса главным образом влияет налоговое бремя, отметил он.

Малый бизнес оценил перспективы роста как худшие за последние пять лет Индекс состоит из четырех компонентов — продажи, инвестиции, кадры и доступность финансирования. В IV квартале 2018 года наихудшие изменения показал компонент продаж (минус 3,5 пункта).

Индекс доступности финансирования, напротив, после трех кварталов стагнации начал расти и составил 52,2 пункта после 49,8 в прошлом квартале. Одновременно выросло число компаний, которые нуждаются в кредитах. Доля компаний, которым вообще не требуется дополнительное финансирование, сократилась за год с 72% до 56%.