Компания «РСХБ — Страхование жизни» увеличила уставный капитал на 87,5% — с 240 млн до 450 млн рублей. Об этом сообщили в организации, уточнив, что уставный капитал увеличен за счет дополнительного вклада единственного участника.

«Увеличение уставного капитала — обязательное требование федерального законодательства в части регулирования деятельности страховых компаний, и для компаний, занимающихся страхованием жизни, его размер к 2022 году должен составлять 450 миллионов рублей. Мы решили заблаговременно привести наш уставный капитал в соответствие требованиям законодательства», — пояснил финансовый директор компании Евгений Никифоров.

«Дополнительная капитализация — это не только формальное выполнение требований законодательства, но и повышение финансовой устойчивости компании и гарантия надежности для клиентов», — добавил он.



ООО «РСХБ — Страхование жизни», специализирующееся на страховании жизни и медицинском страховании, создано в ноябре 2017 года и начало продажи в марте 2018-го. Страховщик входит в группу Россельхозбанка.