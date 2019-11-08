Чистая прибыль МТС по РСБУ за девять месяцев 2019 года составила 53,37 млрд рублей против убытка в 8,91 млрд за аналогичный период прошлого года, следует из отчета компании.



Выручка МТС выросла на 3,1% в годовом выражении — до 254,75 млрд рублей. Валовая прибыль увеличилась на 1,4% до 131,68 млрд рублей, прибыль от продаж — на 3% до 73,8 млрд рублей. Прибыль до налогообложения выросла более чем в 58 раз — до 11,626 млрд рублей.

Себестоимость продаж увеличилась на 5% и составила 123,07 млрд рублей. Коммерческие расходы сократились на 2,9%, до уровня в 33,58 млрд рублей. Управленческие расходы составили 24,3 млрд рублей, увеличившись на 2,5%.

Долгосрочные обязательства МТС по состоянию на 30 сентября 2019 года сократились на 20,6% по сравнению с концом 2018-го — до 441,8 млрд рублей, краткосрочные — выросли на 25,6% до 227,74 млрд.