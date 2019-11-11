Правительство согласовало структуру сделки по консолидации «Ростелекомом» сотового оператора Tele2, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источник, знакомый с документами. Информацию подтвердил представитель вице-премьера РФ Максима Акимова. По его словам, директивы подписаны в пятницу, 8 ноября.

Сейчас «Ростелекому» принадлежит 45% «Т2 РТК Холдинга», управляющего Tele2, остальные 55% — у Tele2 Russia Holding AB (50% в нем принадлежат ВТБ, 40% — Invintel B. V. Алексея Мордашова, 10% — банку «Россия» Юрия Ковальчука и его партнеров).

По словам источника, ВТБ подпишет договор о выкупе допэмиссии «Ростелекома» примерно на 708 млн голосующих акций (исходя из котировок на 8 ноября, такой объем может оцениваться примерно в 56 млрд рублей).

Одновременно дочка «Ростелекома» — «Мобител» и Tele2 Russia Holding AB заключат договор об обмене 10% обыкновенных акций «Ростелекома» на 10% долей в «Т2 РТК Холдинге». Еще 45% «Т2 РТК Холдинга» «Ростелеком» выкупит у Tele2 Russia Holding AB, оплатив денежными средствами.

При этом права требования по договору о продаже долей в «Т2 РТК Холдинге» получит новая компания — АО «Телеком Инвестиции». Именно ей, таким образом, «Ростелеком» должен будет передать 10% своих акций и деньги за 45% «Т2 РТК Холдинга». По данным Kartoteka.ru, «Телеком Инвестиции» учреждены в сентябре 2019 года. Эта компания принадлежит группе ВТБ и будет принимать участие в ее сделках с телекоммуникационными активами, пояснили «Коммерсанту» в пресс-службе банка.

​«Ростелеком» примет решение по дивидендам за три квартала с учетом сделки по Tele2 Об этом сообщил президент «Ростелекома» Михаил Осеевский.

Сейчас доля Росимущества в «Ростелекоме» составляет 48,7% обыкновенных акций, у госкорпорации «ВЭБ.РФ» — 4,29%, у «Мобитела» — 10,49%, еще 36,5% находятся в свободном обращении.



Предполагается, что в результате сделки с Tele2, если текущие акционеры «Ростелекома» не воспользуются преимуществом выкупа допэмиссии, совокупная доля государства в компании сохранится на уровне 51,4% (38,2% — у Росимущества, 3,4% — у ВЭБа, не менее 8,4% — у ВТБ, 1,4% — у «Мобитела»), уточняет источник «Коммерсанта». 8,4% — часть пакета ВТБ, которым банк не сможет распоряжаться в течение четырех лет после сделки по акционерному соглашению с государством (оно необходимо в соответствии с опубликованным 3 октября указом президента РФ, чтобы обеспечить госконтроль над «Ростелекомом»). После истечения срока эти акции не будут участвовать в голосовании по госдирективам, и доля государства в «Ростелекоме», таким образом, снизится до 43%. Собеседник в аппарате правительства подтвердил основные параметры сделки.