Основной владелец Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимир Лисин оказался крупнейшим плательщиком подоходного налога в России с прибыли контролируемой им иностранной компании — кипрской Fletcher Group Holdings, выяснил РБК. Лисин платит налог в Липецке, где он прописан.

«Сумма НДФЛ с прибыли КИК, перечисленная в консолидированный бюджет Липецкой области в 2017—2019 годах, составляет более 1 миллиарда рублей в год в среднем и соответствует платежам НДФЛ с прибыли основного акционера Fletcher Group Holdings», — сказал собеседник РБК.

Липецкая область в 2019 году заняла второе место после Москвы по поступлениям в бюджет региона налогов на доходы физических лиц с прибыли контролируемой иностранной компании, следует из данных ФНС на 1 сентября 2019 года. С начала года эти поступления в сводный бюджет Липецка и области составили 1,08 млрд рублей против 1,95 млрд рублей в Москве.

Платежи Лисина с прибыли иностранной компании обеспечили в 2019 году до трех четвертей всех поступлений НДФЛ с прибыли контролируемых иностранных компаний в России, следует из данных ФНС. По этому налогу возможны вычеты, поэтому в некоторых регионах владельцы иностранных компаний получили возмещения из бюджета.

Консолидированный бюджет Липецкой области за девять месяцев 2019 года получил 14,8 млрд рублей от НДФЛ, следует из данных местного управления Казначейства, то есть Лисин обеспечил на данный момент по меньшей мере 7% поступлений региона по этой статье.