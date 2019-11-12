Компания Alibaba 11 ноября, в день, известный в Китае как «День холостяка» или день тотальной распродажи, установила новый рекорд, продав товары на сумму 38,4 млрд долларов. Об этом в понедельник сообщила газета South China Morning Post .

Отмечается, что итоговые цифры на 26% превышают сумму, которую Alibaba удалось выручить от продаж в этот же день в прошлом году. Как указывает издание, в первые 68 секунд компания продала товары на сумму 1 млрд долларов.

День холостяков и одиноких сердец в Китае символично празднуется 11-го числа 11-го месяца — в этот праздник интернет-магазины устраивают для своих покупателей масштабные распродажи. В 2009 году Alibaba объявила об акции — фестивале распродаж, когда в течение 24 часов цены на всех онлайн-торговых площадках компании существенно снижены.

Согласно официальным данным, суточный объем продаж на платформах Alibaba 11 ноября 2017 года составил 25,3 млрд долларов.