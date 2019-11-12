Страховой рынок ждет масштабного роста ставок в корпоративных видах страхования. С этим уже столкнулись страховщики и их клиенты — сейчас в разгаре сезон перезаключения договоров на следующий год, пишет «Коммерсант» .

Причиной стало масштабное увеличение ставок иностранных перестраховщиков. Как рассказала изданию президент профильной Российской национальной перестраховочной компании (РНПК, «дочка» ЦБ) Наталья Карпова, российский рынок страхования крайне зависим от иностранных перестраховщиков: компании РФ перестраховывают за рубежом около 73% всех крупных корпоративных рисков. До появления национального перестраховщика, созданного для защиты бизнеса участников санкционных списков, страховщики размещали на международном рынке до 85% рисков.

«События последних двух лет показали, что доходность страхования в мире снижается, многие страховщики выходят из таких линий бизнеса, как космос и авиация, море и финансовые линии, общий ущерб отрасли на этих рынках составил более 200 миллиардов долларов, — говорит президент РНПК. — Добавьте сюда климатические изменения и, соответственно, риски выплат по природным катастрофам, и мы получаем очень жесткий тарифный рынок, который наблюдается в истории современного перестрахования впервые».

«Это хорошее время для увеличения доли удержания рисков на внутреннем рынке, — считает Карпова. — Рост тарифов можно сдержать за счет использования внутренней российской емкости». По ее оценке, по рискам корпоративного имущества можно оставлять в стране до 50—60 млрд рублей, сейчас практически все они размещаются у международных партнеров страховщиков.

Впрочем, бизнес может воспринять это как ухудшение своей страховой защиты. А если ставки премии будут серьезно расти, то может стать реальным и сценарий снижения охвата страхованием юрлиц в РФ, пишет «Коммерсант».



В ЦБ оставили без комментариев вопросы газеты о том, как возможное увеличение размещения рисков на внутреннем рынке скажется на финустойчивости компаний.