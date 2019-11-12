Рубль завершил основную валютную сессию вторника ослаблением к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск вырос на 25 копеек к предыдущему закрытию и составил 64,14 рубля. С начала торговой сессии было проведено около 21,3 тыс. сделок на сумму порядка 2 млрд долларов, диапазон котировок составил 63,75—64,18 рубля за доллар.

Курс евро на 19:00 мск составил 70,63 рубля и вырос на 13 копеек по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено порядка 6,6 тыс. сделок примерно на 387,6 млн евро по курсам от 70,35 до 70,65 рубля за евро.

«К вечеру рубль начал слегка отступать, но здесь пока мало что способно удивить. Инвесторы пока наблюдают за этим издалека и с долей иронии. Доллар США сейчас вернулся к 64 рублям, краткосрочно останется в границах 63,8—64,15 рубля. Евровалюта стабильна возле 70,5 рубля, почти не движется и может в ближайшее время сохраниться в границах 70,25—70,75 рубля», — прокомментировала старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.