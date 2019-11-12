Эквайринг «Эвотор.Pay» стал доступен на 156 моделях онлайн-касс. Об этом сообщается в пресс-релизе «Эвотора».

Подключить прием любых безналичных платежей на обслуживаемых моделях можно без посещения банка. Первые партнеры — эквайеры «Эвотор.Pay» — банк «Русский Стандарт», процессинговая компания UCS и МТС Банк.

Эквайринговая ставка составляет от 1,2% в зависимости от сферы деятельности бизнеса. Для подключения эквайринга нужно заполнить заявку в обновленном личном кабинете на сайте компании. Подключение занимает в среднем пять рабочих дней. Для подключения не нужно открывать расчетный счет в банке-эквайере. Деньги на счет любого банка, который обслуживает торговую точку, поступают на следующий рабочий день после оплаты без дополнительных комиссий.