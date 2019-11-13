В правительстве утвердили размещение голосующих акций «Ростелекома» в рамках допэмиссии по закрытой подписке в пользу ВТБ по цене 93,21 рубля за бумагу, стало известно газете «Коммерсант» . Предполагается, что ВТБ выкупит акции «Ростелекома» на общую сумму 66 млрд рублей.

Об оценке голосующих акций «Ростелекома» для допэмиссии в пользу ВТБ газете сообщил источник, знакомый с условиями сделки. Информацию об оценке одной обыкновенной акции «Ростелекома» в пресс-службах компании и банка не комментируют. Цену размещения дополнительных акций «Ростелекома» 13 ноября определит совет директоров оператора, следует из повестки заседания, опубликованной компанией 11 ноября.

По данным «Коммерсанта», в правительство была представлена оценка одной обыкновенной акции «Ростелекома» и 55% долей в уставном капитале оператора связи «Т2 РТК Холдинг» (оказывает услуги под брендом Tele2). Отчет об оценке датирован 8 октября 2019 года, все активы оценивались по состоянию на 31 декабря 2018 года. Указанная в нем стоимость 55% доли «Т2 РТК Холдинг» — 132 млрд рублей. Стоимость одной обыкновенной акции «Ростелекома» в составе 100-процентного пакета обыкновенных акций составила 100,6 рубля. Привилегированные акции «Ростелекома» оценщик оценил с дисконтом в 16% к обыкновенным, утверждает источник издания, близкий к оператору.

Государство согласовало окончательную схему консолидации Tele2 «Ростелекомом» Правительство согласовало структуру сделки по консолидации «Ростелекомом» сотового оператора Tele2, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источник, знакомый с документами. Информацию подтвердил представитель вице-премьера РФ Максима Акимова. По его словам, директивы подписаны в пятницу, 8 ноября.

Газета на днях сообщала, что правительство согласовало структуру сделки по консолидации «Ростелекомом» сотового оператора Tele2. Предполагается, что в рамках сделки ВТБ подпишет договор о выкупе допэмиссии «Ростелекома» примерно на 708 млн голосующих акций (исходя из котировок на 8 ноября, такой объем может оцениваться примерно в 56 млрд рублей). Одновременно дочка «Ростелекома» — «Мобител» и Tele2 Russia Holding AB заключат договор об обмене 10% обыкновенных акций «Ростелекома» на 10% долей в «Т2 РТК Холдинге». Еще 45% «Т2 РТК Холдинга» «Ростелеком» выкупит у Tele2 Russia Holding AB, оплатив денежными средствами. При этом права требования по договору о продаже долей в «Т2 РТК Холдинге» получит новая компания — АО «Телеком Инвестиции». Именно ей, таким образом, «Ростелеком» должен будет передать 10% своих акций и деньги за 45% «Т2 РТК Холдинга».

Компания «Телеком Инвестиции» принадлежит группе ВТБ и будет принимать участие в ее сделках с телекоммуникационными активами. В результате сделки с Tele2, если текущие акционеры «Ростелекома» не воспользуются преимуществом выкупа допэмиссии, совокупная доля государства в компании сохранится на уровне 51,4% (38,2% — у Росимущества, 3,4% — у ВЭБа, не менее 8,4% — у ВТБ, 1,4% — у «Мобитела»), при этом 8,4% — это часть пакета ВТБ, которым банк не сможет распоряжаться в течение четырех лет после сделки по акционерному соглашению с государством. После истечения срока эти акции не будут участвовать в голосовании по госдирективам, и доля государства в «Ростелекоме», таким образом, снизится до 43%.

В сегодняшнем материале говорится, что, согласно нынешним условиям сделки, за 45% «Т2 РТК Холдинга» «Ростелеком» заплатит 108 млрд рублей, из которых 66 млрд, как предполагается, привлечет в результате допэмиссии в пользу ВТБ.



За 66 млрд рублей «Ростелеком» приобретет 27,5% «Т2 РТК Холдинга». В рамках договора мены стороны признали равноценной стоимость 10% обыкновенных акций «Ростелекома» и 10% «Т2 РТК Холдинга» — 24 млрд рублей. Из каких источников будут привлечены еще 42 млрд рублей для выкупа 17,5% «Т2 РТК Холдинга», в пресс-службе «Ростелекома» оперативно не уточнили.