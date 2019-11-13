«Ростелеком» консолидирует 100% компании «Tele2 Россия» для создания крупнейшего в стране интегрированного провайдера цифровых сервисов. Об этом в среду объявил «Ростелеком».

«ПАО «Ростелеком» объявляет о том, что совет директоров компании одобрил сделку по приобретению 55% долей ООО «Т2 РТК Холдинг» («Tele2 Россия»). Консолидация позволит укрепить позиции в быстрорастущем мобильном бизнесе и создать ведущего интегрированного мобильно-фиксированного оператора связи и цифровых услуг на российском рынке», — отмечается в релизе.

О согласованной правительством структуре сделки по консолидации «Ростелекомом» акций Tele2 уже, напомним, писали СМИ. Сегодня «Ростелеком» официально объявляет, что сделка по приобретению компанией 55% долей в «Tele2 Россия» состоит из трех частей:

приобретение 10% долей в Tele2 путем обмена на 10% обыкновенных акций «Ростелекома», находящихся на балансе ООО «Мобител» — дочерней компании «Ростелекома». Сделка происходит на безденежной основе на основании отчета независимого оценщика; сумма сделки составляет 24 млрд рублей;

приобретение 27,5% долей в уставном капитале Tele2 за денежные средства, привлекаемые в результате дополнительной эмиссии обыкновенных акций «Ростелекома», размещаемой по закрытой подписке в пользу банка ВТБ» по цене 93,21 рубля за обыкновенную акцию, определяемой на основании отчета независимого оценщика; сумма сделки — 66 млрд рублей;

приобретение 17,5% долей в уставном капитале Tele2 за денежные средства по цене, определяемой на основании отчета независимого оценщика; сумма сделки — 42 млрд рублей.

«В результате сделки укрупненная компания сохранит комфортный уровень долга, что обеспечивает выполнение действующей дивидендной политики «Ростелекома», — подчеркивается в релизе.

Государство согласовало окончательную схему консолидации Tele2 «Ростелекомом» Правительство согласовало структуру сделки по консолидации «Ростелекомом» сотового оператора Tele2, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источник, знакомый с документами. Информацию подтвердил представитель вице-премьера РФ Максима Акимова. По его словам, директивы подписаны в пятницу, 8 ноября.

После завершения сделки «Ростелеком» планирует:

оставить компанию «Tele2 Россия» самостоятельным юридическим лицом и сохранить ее бренд;

обеспечить работу совместного интеграционного комитета, целью которого будет поиск и реализация синергий с сохранением амбициозных темпов развития Тele2 в ближайшие годы;

сохранить менеджерскую команду «Tele2 Россия» и утвердить новую систему мотивации для менеджмента;

обновить и представить стратегию группы компаний «Ростелеком» в течение первого полугодия 2020 года.

«Сделка обеспечит «Ростелекому» полный контроль над самым динамичным и успешным мобильным игроком на российском рынке, что позволит создать крупнейшего интегрированного провайдера цифровых сервисов в стране. Мы консолидируем 100% «Tele2 Россия» преимущественно на безденежной основе, исходя из справедливой фундаментальной стоимости и по привлекательному для такого рода активов мультипликатору», — прокомментировал президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский.

В числе прочего он сказал, что сделка обеспечит дополнительные возможности от совместного участия компаний в реализации национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» в части развития проектов информационной инфраструктуры, решений для «умных» городов, Интернета вещей, беспилотного транспорта, сбора и обработки больших данных. Также «уникальное сочетание крупнейшей волоконно-оптической сети, мобильной инфраструктуры, частотных ресурсов и компетенций команд «Ростелекома» и «Tele2 Россия» обеспечат мощную основу для развития 5G». «Вместе «Ростелеком» и Tele2 станут уникальной интегрированной телеком- и IT-платформой, не имеющей аналогов на российском рынке связи по множеству цифровых сервисов и решений», — заключил Осеевский.

«Одним из ключевых трендов на телеком-рынке является предложение ведущими игроками конвергентных услуг, сочетающих возможности мобильной и фиксированной связи. Опыт зарубежных игроков сектора показывает: абоненты конвергентных услуг не склонны к смене оператора и приносят более высокую среднюю выручку — это более экономически выгодно для операторов. «Ростелеком», обладая наиболее развитой фиксированной сетью и крупнейшей в стране абонентской базой доступа в Интернет, в результате сделки получит стратегическое конкурентное преимущество и станет единственным игроком на российском рынке, способным в национальном масштабе предлагать единую конвергентную услугу на базе собственной оптической сети и мобильной инфраструктуры «Tele2 Россия». Это станет важным фактором дальнейшего укрепления конкурентной позиции компании и роста доли как в мобильном, так и в фиксированном сегменте», — говорится в релизе «Ростелекома».

В «Ростелекоме» подчеркивают, что Tele2 является самым быстрорастущим мобильным игроком на российском рынке и единственным в стране мобильным оператором, который сумел значительно увеличить долю рынка за последние три года — на 2 процентных пункта, до 17%. Клиентская база оператора составляет 44 млн абонентов, среднегодовые темпы роста выручки за 2016—2018 годы — 16% против среднерыночных 4%.



«Укрупненная компания будет характеризоваться более высокими темпами роста выручки и OIBDA, показателями рентабельности и генерации свободного денежного потока», — ожидают в «Ростелекоме».

