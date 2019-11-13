Банк России привлек к административной ответственности страховую компанию «Росгосстрах», свидетельствует информация на сайте регулятора. Соответствующее постановление вынесено 26 сентября этого года и вступило в силу 12 ноября.

«Росгосстрах» как юридическое лицо привлечен к административной ответственности по части 3 статьи 13.25 КоАП РФ («Нарушение требований законодательства о хранении документов и информации, содержащейся в информационных системах»).

Компании назначен административный штраф.

«Неисполнение страховщиком обязанности по хранению документов, перечень которых и требования к обеспечению сохранности которых предусмотрены страховым законодательством, а также непринятие страховщиком мер по обеспечению хранения информации, содержащейся в информационных системах, ведение и обеспечение сохранности которых предусмотрены страховым законодательством, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 20 тыс. до 30 тыс. рублей, на юридических лиц — от 100 тыс. до 200 тыс. рублей», — гласит упомянутое положение КоАП.



В конце сентября ЦБ уже сообщал о штрафе для «Росгосстраха» по этой же статье КоАП.