«Ингосстрах» закрыл сделку по приобретению ООО «Медика-Восток». Об этом объявила в среду компания-покупатель.

Медицинская страховая компания «Медика-Восток» осуществляет деятельность в Красноярском крае с 1993 года. В разных районах и городах региона работают 59 офисов страховщика, 24 из них — в Красноярске.

Приобретение компании позволит «Ингосстраху» увеличить количество клиентов, обслуживаемых по ОМС, с 6,5 млн до 7,4 млн человек, уточняется в релизе. Проведение всех необходимых корпоративных процедур и объединение компании «Медика-Восток» с «Ингосстрах-М» планируется осуществить в ближайшее время.

«Все клиенты компании «Медика-Восток» могут быть уверены, что их права на получение бесплатной и качественной медицинской помощи находятся под надежной защитой, а качество услуг будет соответствовать самым высоким стандартам клиентского сервиса. Все выданные ранее полисы обязательного медицинского страхования являются действующими на всей территории Российской Федерации и не подлежат замене», — отмечается в сообщении «Ингосстраха».



«Рынок обязательного медицинского страхования, безусловно, представляет для «Ингосстраха» большой интерес. Мы последовательно расширяем свое присутствие в регионах благодаря деятельности дочерней компании «Ингосстрах-М». В связи с этим решение о приобретении одного из крупнейших игроков на высокоперспективном рынке Красноярского края является логическим продолжением нашей работы. Мы высоко оцениваем результаты «Медика-Востока» и уверены в том, что включение компании в состав группы будет способствовать нашему дальнейшему успешному развитию в сегменте обязательного медицинского страхования», — комментирует генеральный директор компании «Ингосстрах» Михаил Волков.