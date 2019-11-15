Китайская интернет-компания Alibaba начала процесс первичного размещения акций (IPO) на фондовой бирже Гонконга, сообщается в пресс-релизе компании.

«Alibaba Group сегодня объявила о запуске размещения акций в Гонконге, которое является частью глобального предложения 500 млн новых обыкновенных акций и листинга ее обыкновенных акций с кодом «9988» на Гонконгской фондовой бирже», — говорится в сообщении.

Цена предложения составляет 188 гонконгских долларов за акцию (около 24 долларов США), окончательная стоимость предложения будет определена 20 ноября. Таким образом, листинг оценивается не менее чем в 12 млрд долларов.

В среду СМИ сообщали, что Alibaba получила одобрение от фондовой биржи Гонконга на проведения листинга, который оценивается в 13,4 млрд долларов. В августе в СМИ появились сообщения, что Alibaba отложила листинг на бирже Гонконга из-за протестов в городе, однако предполагалось, что в октябре компания может вернуться к этим планам. В июне СМИ сообщали, что Alibaba в конфиденциальном порядке подала заявку на листинг на бирже Гонконга.

В 2014 году компания выручила рекордные 25 млрд долларов после первичного размещения акций (IPO) на Нью-Йоркской фондовой бирже.

Alibaba Group является крупнейшей интернет-компанией Китая и работает в сфере электронной коммерции. Была основана Джеком Ма в 1999 году. Группе также принадлежат несколько дочерних компаний и интернет-площадок: Alibaba Pictures, Alibaba.com, AliExpress.com, Taobao.com, Tmall.com.