Совет директоров «Яндекса» на внеочередном собрании принял решение изменить структуру управления компанией и переместить «золотую акцию» в Фонд общественных интересов. Об этом сообщается в пресс-релизе организации.



«В структуре корпоративного управления компании появится некоммерческий Фонд общественных интересов. Он сможет выдвинуть двух из 12 директоров в совет директоров «Яндекса» и участвовать в принятии решений в рамках ограниченного и четко определенного списка вопросов: согласование сделок по консолидации 10% и более голосующих или экономических акций в одних руках, согласование передачи существенной интеллектуальной собственности, согласование изменений в регламенте компании по защите необезличенных больших данных российских пользователей, согласование возможных партнерств компании с правительствами других стран, если таковые будут. Фонд не сможет влиять на другие вопросы операционной, стратегической и экономической деятельности «Яндекса», — говорится в сообщении.

Изменения должны быть одобрены публичными акционерами на внеочередном собрании акционеров, которое состоится 20 декабря 2019 года.

Держателем «золотой акции» является Сбербанк. Как объяснили в компании, она может блокировать консолидацию 25% акций «Яндекса» в руках одного инвестора. Когда ее передадут фонду, права по ней будут расширены: можно будет выдвигать двух из 12 директоров в совет директоров «Яндекса» и блокировать консолидацию 10% и более экономического или голосующего интереса в одних руках.

«Мы получили обращение «Яндекса» с просьбой в рамках предлагаемых ими преобразований передать ее обратно в «Яндекс». Эта просьба будет рассмотрена правлением Сбербанка завтра. В целом мы позитивно и с пониманием относимся к инициативам «Яндекса», — прокомментировали в Сбербанке.