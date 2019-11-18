Глава Сбербанка Герман Греф останется в совете директоров «Яндекса» в случае изменения структуры управления компанией, которое подразумевает создание специального Фонда общественных интересов, куда планируется передать «золотую акцию» Сбербанка. Об этом во время телефонной конференции сообщил неисполнительный председатель совета директоров «Яндекса», президент частной инвестиционной компании Firehouse Capital Inc Джон Бойтон.



«Герман Греф, СЕО Сбербанка, в настоящий момент входит в совет директоров «Яндекса» и продолжит выполнять эти функции, так что изменения относительно роли Сбербанка в совете директоров нет», — сказал он.

При этом Бойтон отметил, что «Яндекс» работает по разным направлениям со Сбербанком. «Это хорошие отношения для нас и важное партнерство. Так что в этом отношении, как я сказал, Герман [Греф] останется в совете директоров, и мы посмотрим, что произойдет в июне следующего года (на собрании акционеров. — Прим. ТАСС)», — добавил он.

«Яндекс» в понедельник объявил о планах реструктуризации, в рамках которой в структуре управления компании появится Фонд общественных интересов, которому от Сбербанка будет передана «золотая акция» интернет-гиганта. Этот фонд будет выдвигать двух кандидатов в совет директоров, согласовывать сделки по консолидации более 10% голосующих или экономических акций в одних руках, а также получит право вето на решения компании по вопросам передачи персональных данных российских пользователей или значимой интеллектуальной собственности.