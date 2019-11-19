Законопроект о защите и поощрении капиталовложений, который должен защищать инвестиции, создает дополнительные риски — бизнес боится, что внедрение принципов законопроекта приведет к остановке уже запущенных концессий и проектов государственно-частного партнерства (ГЧП) и заключению новых соглашений, что приведет к коллапсу на рынке, пишут «Ведомости».
По словам экспертов, необходимо вывести нормы законов о ГЧП и концессиях из-под действия законопроекта, иначе появятся финансовые риски для уже запущенных инфраструктурных проектов; возможность применять существующие механизмы инвестиций — концессии и ГЧП — ограничена законопроектом, говорилось и в презентации Сбербанка.
Законопроект вводит общее регулирование всех инвестпроектов, и его нормы будут применяться к любым концессиям и проектам ГЧП, что влечет серьезные риски — по законопроекту для участия в инвестпроекте государство должно заранее определить такие расходы, но в концессиях и ГЧП-проектах это невозможно: выплаты часто предполагаются только при наступлении определенных условий, но по законопроекту для получения таких выплат нужно пройти новое согласование и соблюсти критерии. Также в концессиях выплаты происходят не единовременно, а постепенно, но по новому законопроекту государство сможет отказать в согласовании очередного платежа даже из-за неправильной заявки, что может привести к дефолту проекта и банкротству частного партнера.
Государство сможет участвовать в инвестиционных проектах, только когда инвестор не может реализовать проект сам, это сделает невозможным реализацию многих транспортных концессий, а ключевое требование проекта — суммы собственных инвестиций в проект — и вовсе сложно выполнить: так, к ним не будут относиться акционерные займы; также срок действия соглашений о защите инвестиций ограничен 20 годами, есть риск, что инвестиции просто не окупятся за это время, но тогда инвестор рискует оказаться без господдержки.
Гарантии привлекут иностранные инвестиции, уверен глава комитета Госдумы по финрынку.