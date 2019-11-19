Законопроект о защите и поощрении капиталовложений, который должен защищать инвестиции, создает дополнительные риски — бизнес боится, что внедрение принципов законопроекта приведет к остановке уже запущенных концессий и проектов государственно-частного партнерства (ГЧП) и заключению новых соглашений, что приведет к коллапсу на рынке, пишут «Ведомости» .

По словам экспертов, необходимо вывести нормы законов о ГЧП и концессиях из-под действия законопроекта, иначе появятся финансовые риски для уже запущенных инфраструктурных проектов; возможность применять существующие механизмы инвестиций — концессии и ГЧП — ограничена законопроектом, говорилось и в презентации Сбербанка.

Законопроект вводит общее регулирование всех инвестпроектов, и его нормы будут применяться к любым концессиям и проектам ГЧП, что влечет серьезные риски — по законопроекту для участия в инвестпроекте государство должно заранее определить такие расходы, но в концессиях и ГЧП-проектах это невозможно: выплаты часто предполагаются только при наступлении определенных условий, но по законопроекту для получения таких выплат нужно пройти новое согласование и соблюсти критерии. Также в концессиях выплаты происходят не единовременно, а постепенно, но по новому законопроекту государство сможет отказать в согласовании очередного платежа даже из-за неправильной заявки, что может привести к дефолту проекта и банкротству частного партнера.

Государство сможет участвовать в инвестиционных проектах, только когда инвестор не может реализовать проект сам, это сделает невозможным реализацию многих транспортных концессий, а ключевое требование проекта — суммы собственных инвестиций в проект — и вовсе сложно выполнить: так, к ним не будут относиться акционерные займы; также срок действия соглашений о защите инвестиций ограничен 20 годами, есть риск, что инвестиции просто не окупятся за это время, но тогда инвестор рискует оказаться без господдержки.