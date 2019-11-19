Конституционный суд (КС) РФ постановил, что взыскать расходы, затраченные на процедуру банкротства, в пользу ее инициатора с индивидуального предпринимателя (ИП) можно только после тщательной оценки всех обстоятельств и факторов, которые повлияли на их итоговую сумму.

Ранее в КС рассматривалось обращение индивидуального предпринимателя Владимира Лысенко из Калининграда, который посчитал, что статья о возмещении убытков, статья об ответственности за причинение вреда и статья «О несостоятельности (банкротстве)» противоречат Конституции.

«[Признать их] не противоречащими Конституции РФ, поскольку <…> они не предполагают взыскания с ИП, своевременно не обратившегося в арбитражный суд с заявлением должника о признании его банкротом, убытков в размере понесенных налоговым органом, инициировавшим дело о банкротстве, судебных расходов и расходов на выплату вознаграждения арбитражному управляющему без установления всех элементов состава соответствующего гражданского правонарушения, а также без оценки разумности и осмотрительности действий (бездействия) всех лиц, которые повлияли на возникновение и размер расходов по делу о банкротстве», — говорится в постановлении суда.

Лысенко был признан банкротом по иску Федеральной налоговой службы (ФНС). В отношении бизнесмена была начата процедура конкурсного производства, однако после ее завершения оплатить услуги конкурсного управляющего на сумму более 427 тыс. рублей пришлось самой ФНС, так как у предпринимателя не оказалось денег. После этого налоговая обратилась в суд с требованием взыскать с бизнесмена эти деньги, и в арбитраже ей удалось добиться удовлетворения иска. Предприниматель полагал, что на момент завершения процедуры у него еще было имущество для продажи и возмещения долгов, но в конечном итоге Арбитражный суд Северо-Западного округа указал, что ФНС имела право пойти в суд для взыскания средств. Верховный суд отказался принимать жалобу Лысенко, после чего он обратился в КС.

В своем постановлении КС указывает, что банкротство ИП и юридических лиц имеет различия, так как юридическое лицо после завершения процедуры банкротства ликвидируется, а ИП продолжает нести обязательства.