Законопроекты против картелей одобрены правительственной комиссией по законопроектной деятельности — руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев 21 ноября представит их на заседании правительства, рассказали «Ведомостям» федеральный чиновник и сотрудник крупной компании.

ФАС предлагает ввести уголовную ответственность за картели для владельцев компаний, членов совета директоров и топ-менеджеров (до шести лет лишения свободы), для всех остальных наказание за крупный ущерб может вырасти с трех до четырех лет лишения свободы, а если картель привел к поддержанию или снижению цен на торгах — до пяти лет; но порог крупного и особо крупного дохода от картеля предлагается увеличить вдвое (до 100 млн рублей и 500 млн рублей соответственно), а также ущерба от него (до 20 млн рублей и 60 млн рублей); срок давности за уголовно наказуемые нарушения ФАС предлагает установить в шесть лет.

Еще одно предложение — ввести штраф за препятствие проверкам ФАС: согласно поправкам в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), для людей он составит от 15 тыс. рублей до 30 тыс. рублей, должностных лиц — до 50 тыс. рублей, а компаний — 0,001—0,01 совокупного размера выручки от продажи всех товаров, работ и услуг за год.

ФАС также добивается права изымать документы, требовать персональные данные людей для проверок, а также получить доступ к результатам оперативно-разыскной деятельности.

Но бизнес поправками недоволен: например, избыточно введение оборотных штрафов за препятствие проверкам, угроза такого наказания может привести к необоснованному давлению на предпринимателей, а срок давности в шесть лет слишком большой, включение в реестр участников картелей на три года за первое же нарушение — слишком жесткая мера; бизнес продолжит отстаивать позицию при обсуждении законопроектов в Госдуме.