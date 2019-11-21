Госдума приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается распространить эксперимент по налогу для самозанятых еще на 19 субъектов, включая Санкт-Петербург, следует из уведомления в электронной базе нижней палаты парламента.

Сейчас этот эксперимент действует в Москве, Московской, Калужской областях и Татарстане. Проект закона, внесенный в Госдуму 15 ноября, расширяет налоговый режим самозанятых на Санкт-Петербург, Воронежскую, Волгоградскую, Ленинградскую, Нижегородскую, Новосибирскую, Омскую, Ростовскую, Самарскую, Сахалинскую, Свердловскую, Тюменскую, Челябинскую области, Красноярский и Пермский края, Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Ямало-Ненецкий автономный округ, а также Республику Башкортостан.

Авторы документа — глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров и глава комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам Николай Журавлев — отмечают, что по результатам анализа реализации эксперимента за 2019 год необходимо оценить возможность и целесообразность расширения эксперимента с 1 июля 2020 года на все регионы России.