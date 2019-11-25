Российские магазины и интернет-площадки по продаже товаров и услуг в понедельник начинают ежегодную масштабную распродажу в рамках международной акции «Черная пятница», которая начнется в ночь с четверга на пятницу. Ретейлеры и эксперты ожидают рекордного количества заказов и продаж, передает ТАСС.

В этом году «Черная пятница» пройдет в России в седьмой раз. Традиционно большинство магазинов начинает распродажу еще в начале недели. При этом некоторые открыли pre-sale даже раньше — почти за две недели до главного события, например интернет-площадки Ozon и «Яндекс.Маркет», а также магазин электроники «Связной».

Сам термин «черная пятница» появился в США в 1960-х годах как неформальное название пятницы после Дня благодарения для обозначения начала сезона праздничных покупок перед Рождеством. Позже распродажи стали популярны во всем мире и проводятся ежегодно.

«Наша «Черная пятница» все больше приближается к своему американскому аналогу. Со всех сторон сейчас пестрят объявления с предложением что-то приобрести, — заявил ТАСС президент Ассоциации компаний розничной торговли (АКИТ) Артем Соколов. — Можно ожидать, что «Черная пятница» побьет рекорды прошлого года по объему оформленных заказов и продаж». По данным АКИТ, 17,4 млрд рублей заработали ретейлеры на онлайн-заказах в «Черную пятницу» в 2018 году.

Согласно результатам совместного исследования «Яндекс.Маркета» и агентства GfK Rus, которое имеется в распоряжении ТАСС, о «Черной пятнице» знают 97% всех онлайн-покупателей в России. При этом в 2018 году покупки в эту распродажу совершали 35% из них.

Исследование: большинство россиян ищут скидки и любят распродажи 81% россиян пользуются программами продуктовых магазинов, 53% — скидочными картами магазинов одежды и обуви.

Если в США «Черная пятница» начиналась в розничных магазинах, а уже затем перешла в онлайн, то в России, напротив, она стартовала лишь в 2013 году в Интернете. При этом «Черная пятница» (Black Friday) была даже зарегистрирована одной из интернет-площадок в качестве товарного знака, пока АКИТ не добилась признания бренда общественным достоянием.

В этом году участие в акции на площадке «Настоящая черная пятница», которую организовали Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК), Региональный общественный центр интернет технологий (РОЦИТ) и АКИТ, подтвердили 100 интернет-магазинов России и мира. Организатор «Настоящей черной пятницы» Мария Комендантова сообщила ТАСС, что в этом году на площадке помимо уже традиционных скидок на электронику, одежду, товары для дома и животных, парфюмерию, покупатели впервые получат скидки на товары для популярной компьютерной игры в жанре аркадного симулятора морских сражений, скидки на аксессуары и предметы искусства.

По словам АКИТ и организаторов «Настоящей черной пятницы», в этом году много предложений от фуд-ретейлеров.

Как ожидает организатор площадки blackfridaysale.ru компания «Блэк Фрайдэй», в акции на площадке примут участие более 200 магазинов и онлайн-сервисов. На площадке впервые появятся предложения от компаний, специализирующихся на проектировании и строительстве загородных домов, а также домашнем Интернете и телевидении.

По словам представителя re: Store Людмилы Семушиной, помимо акционных моделей люди покупают и товары без скидки в этот период.

Средняя скидка при покупках на «Яндекс.Маркете» в этот период составляет 30—40%, а на отдельные категории может достигать 70%. Онлайн-ретейлер Wildberries будет предлагать скидки в размере до 95%, «ИКЕА» — до 50%, а магазины «М.Видео» и «Эльдорадо» — до 70%. Поможет в обеспечении честной распродажи «Настоящая черная пятница», которая обещает открыть горячую линию для покупателей и проведет выборочный мониторинг магазинов на предмет искусственных скидок, а на «Яндекс.Маркете» можно будет посмотреть динамику скидок.

При этом, по словам президента АКИТ Артема Соколова, искусственных скидок (когда перед распродажей цена искусственно завышается и итоговая стоимость со скидкой незначительно отличается от обычной. — Прим. ТАСС) становится меньше, чему способствует работа ретейлеров с брендами по совместному продвижению.

Как рассказали ТАСС в Роспотребнадзоре, в период больших распродаж происходит рост количества обращений, связанный с тем, что в период ажиотажа и большого количества покупок у потребителей нет возможности оценить состояние, качество, маркировку товара, проверить его исправность, соответствие описанию.

По словам представителя Ozon Павла Кобелева, в период масштабных акций зачастую активизируются мошенники: например, могут рассылаться фальшивые сообщения от банков в духе «ваша оплата за покупки в магазине Х проведена. Если вы ее не совершали, позвоните по телефону У»; также могут рассылаться письма о скидках в 99%, похожие на рассылку от Ozon или другой площадки. Ретейлеры призывают покупателей быть бдительными и не попадаться на уловки мошенников.

