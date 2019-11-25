Минпромторгу отказано в выделении 105 млрд рублей на льготный лизинг гражданских судов, которые ведомство просило заложить в бюджете на 2020—2022 годы, против выступил Минфин, и правительственной комиссией по бюджету данное предложение поддержано не было, рассказали «Ведомостям» три федеральных чиновника.

По поручению правительства от 14 ноября Минпромторг сформирует новую заявку на дополнительное финансирование лизинговых программ, решение будет принято в период весенней корректировки бюджета с учетом потребности в строительстве судов, надеется представитель министерства, но уже сейчас эту тему можно считать закрытой, выбить из Минфина такие средства едва ли получится.

Средства эти Минпромторгу были нужны на докапитализацию Государственной Транспортной Лизинговой Компании (ГТЛК), которая часть денег привлекает с рынка, всего на покупку водного транспорта предполагалось потратить вместе с субсидиями более 300 млрд рублей, говорит федеральный чиновник.

В бюджете 2020—2022 годов на льготный лизинг водного транспорта пока отпущено только 15 млрд рублей, поясняет федеральный чиновник, Минтранс разработал проект постановления правительства, по которому ГТЛК будет выделено 10,6 млрд рублей в следующие три года на закупку двух круизных судов класса «река — море», двух речных пассажирских судов на подводных крыльях проекта «Валдай», трех сухогрузов «река — море» и четырех самоходных земснарядов; часть из 15 млрд рублей пока записана в бюджете для выделения Объединенной судостроительной корпорации, но всю сумму получит именно ГТЛК.

Поставка круизных судов судоходным компаниям на коммерческих условиях невозможна: они не смогли бы платить коммерческую ставку лизинга, возможности компаний обновлять грузовой флот на коммерческих условиях также ограниченны — для полноценного обновления нужны льготные условия, заключает федеральный чиновник.