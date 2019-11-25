Компания «МТС» подписала c компанией Telco Solutions and Investments, подконтрольной телекоммуникационной компании Bakcell из международной группы NEQSOL Holding, юридически обязывающее соглашение о продаже телекоммуникационного бизнеса на Украине. Об этом российский телекоммуникационный оператор объявил в понедельник.

В рамках соглашения МТС через свою стопроцентную дочернюю компанию Allegretto Holding S.a.r.l. (Люксембург) продают 100% в компании Preludium BV (Нидерланды), единственном акционере ПрАО «ВФ Украина», за 734 млн долларов, включая отложенный платеж на сумму порядка 84 млн долларов. Передача акций пройдет в ближайшее время.

Сообщая на днях о переговорах МТС по продаже украинской «дочки», агентство ТАСС указывало, что в конце октября Антимонопольный комитет Украины разрешил Bakcell приобрести сотового оператора «Водафон Украина» из группы «МТС». Bakcell — крупнейший оператор мобильной связи и ведущий провайдер мобильного Интернета в Азербайджане. Компания обслуживает более 3 млн абонентов. «Водафон Украина» обслуживает 19,8 млн абонентов, занимая второе место в стране по этому показателю.

Компания «МТС» ведет переговоры о продаже украинской «дочки» Компания «МТС» ведет переговоры о продаже своей дочерней компании «Водафон Украина», оказывающей услуги связи в этой стране. Об этом журналистам сообщил президент МТС Алексей Корня, передает ТАСС.

«Сделка комплементарна обновленной стратегии МТС, которая предполагает концентрацию усилий на российском рынке, генерирующем более 90% выручки группы, и развитие на основе базового телеком-бизнеса комплекса современных цифровых сервисов. С учетом незначительной доли украинского бизнеса в масштабе группы, МТС сохранит привлекательный уровень дивидендных выплат в рамках принятой в начале года политики», — отметил президент МТС Алексей Корня, чьи слова приводятся в сегодняшнем релизе компании.

Совет директоров МТС принял 23 ноября решение рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров компании 30 декабря 2019 года утвердить специальные дивиденды в размере 13,25 рубля на одну обыкновенную акцию МТС (26,5 рубля на одну АДР) на общую сумму 26,48 млрд рублей, принимая во внимание финансовые результаты МТС за девять месяцев 2019 года и сделку по продаже ПрАО «ВФ Украина».



Совет директоров рекомендовал назначить на 6 декабря закрытие реестра для участия во внеочередном собрании акционеров, а на 10 января 2020 года — закрытие реестра акционеров, имеющих право на получение специальных дивидендов.