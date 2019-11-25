Представители лизинговой отрасли, которая находится в процессе реформы регулирования, опасаются перегибов, но при повышении прозрачности рынка станет существенно легче привлекать фондирование. Такое мнение высказал в интервью Банки.ру генеральный директор автолизинговой компании «Европлан» Александр Михайлов.

«Я не ошибусь, если скажу, что все боятся лишь перегибов», — отметил он, констатировав, что «у нас в стране немало перегибов, не приведших к результату».

«Но мы надеемся, что опыт регулирования банковской и страховой сферы будет учтен регулятором», — подчеркнул Михайлов.

Регулирование, по его словам, «точно даст больше прозрачности», а если «рынок станет более прозрачным, то уйдут многие проблемы с фондированием».

«Банковский сектор очень долго с опаской смотрел на лизинговые компании, фондировал только «своих». А на нашем рынке нет доступа к деньгам вкладчиков — самому дешевому и масштабному ресурсу, — пояснил глава «Европлана». — И мы очень долго доказывали банкирам, что достойны кредитов. Парадокс, что нам с нашими рейтингами (Fitch Ratings — «BB» со «стабильным» прогнозом, АКРА — «A» со «стабильным» прогнозом) заемные деньги зачастую обходятся дороже, чем менее понятным компаниям без рейтингов».

«Отрасль опасается перегибов в регулировании» О судьбоносных решениях и допущенных ошибках, взаимоотношениях с клиентами, цифровой трансформации и реформе регулирования лизингового рынка — в интервью генерального директора компании «Европлан» Александра МИХАЙЛОВА.

Сейчас внесенный правительством законопроект, касающийся регулирования лизинговой отрасли, находится на этапе второго чтения, напомнил Михайлов. «Прозрачные лизинговые компании готовы к любым резонным решениям законодателей», — заключил он.

Рейтинговое агентство Fitch в октябрьском обзоре указывало, что стоимость ресурсов для лизинговых компаний все еще намного выше, чем для банков.

«Средняя стоимость фондирования лизинговых компаний упала до 9—10%, что является минимальным уровнем с 2014 года. Однако разрыв с банками все еще значительный — их средняя стоимость фондирования снизилась до 4,6% за шесть месяцев 2019 года с 7% в 2015 году», — подсчитали в Fitch.

Fitch: стоимость ресурсов для лизинговых компаний все еще намного выше, чем для банков Уровень операционной среды в России для лизинговых компаний оценивается ниже, чем для банков, из-за более слабого регулирования и ограниченных источников фондирования.

В Аналитическом кредитном рейтинговом агентстве в октябре обращали внимание, что состояние лизинговой отрасли в значительной мере зависит от господдержки. Согласно прогнозам АКРА, высокая концентрация фондирования лизинговых компаний сохранится на горизонте 12—18 месяцев. По наблюдениям аналитиков, доля требований пяти крупнейших кредиторов (держателей ценных бумаг и заимодателей) может варьироваться от 30% до 60% совокупных обязательств. Почти все лизинговые компании из топ-десятки по объему портфеля полагаются на фондирование со стороны связанных структур, в том числе государственных. В ближайшее время доля такого финансирования по-прежнему будет играть важную роль для сектора. Однако в долгосрочной перспективе АКРА не исключает некоторого повышения диверсификации структуры фондирования в случае внедрения эффективной системы регулирования и существенного повышения прозрачности сектора в результате реформы отрасли.



АКРА: состояние лизинговой отрасли в значительной мере зависит от господдержки Дальнейшее развитие лизинга в России в значительной мере будет определяться ходом реформы этой отрасли, полагают эксперты.

В АКРА отмечали, что на данный момент сектор отличается информационной закрытостью, поскольку значительная часть лизинговых компаний (на них приходится около половины рынка) не публикуют финансовую отчетность в открытом доступе. В рамках реформы планируется создание саморегулируемых организаций, внедрение реестра лизинговых компаний (по аналогии с лицензированием банков), введение требований к минимальному объему собственного капитала, а также переход лизинговых компаний на новые правила учета и отчетности (в том числе использование нового плана счетов и установление пруденциальных нормативов, а также гармонизация действующих видов отчетности). По мнению АКРА, это будет способствовать уходу с рынка недобросовестных и/или непрофильных участников и значительному повышению уровня прозрачности сектора. При этом новое регулирование, которое вступит в силу не ранее 2022 года, вряд ли существенно отразится на конкуренции в лизинговой отрасли.