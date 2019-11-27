Переход крупнейшего российского экспортера нефти — энергетического гиганта «Роснефть» — на евро не влияет на решения Центробанка по валюте интервенций, которые он проводит на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила, сказал первый зампред ЦБР Сергей Швецов.

«Роснефть», пытаясь защитить свои сделки от санкций США, в октябре завершила перевод экспортных контрактов из долларов в евро, что может повысить ликвидность биржевого евро-рублевого рынка.

На вопрос, увеличит ли теперь ЦБР покупки евро на внутреннем рынке, Швецов сказал: «Это вообще не связанные вещи, вообще... рынок ликвидный, в какой компании, кто экспортирует и какая структура валютных резервов, не имеет прямой корреляции абсолютно».

Минфин в 2020 году намерен изменить валютную структуру ФНБ, понизив долю доллара США в пользу евро, говорил Reuters источник и позднее официально подтвердил Минфин. Это может сказаться и на операциях ЦБР.

Швецов не стал это комментировать.

«К Минфину вопрос, — сказал он. — Но изменение приоритетов российских компаний по валюте экспорта не влияет на наши решения по резервам и по интервенциям».

ЦБР с февраля 2017 года проводит на валютном рынке Мосбиржи интервенции в рамках механизма бюджетного правила, покупая доллары США и евро.