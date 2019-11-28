Маркетплейс «Яндекса» и Сбербанка «Беру» и компания «СберЛогистика» подписали соглашение о доставке заказов пользователям сервиса, сообщили в Сбербанке.

Теперь «СберЛогистика» будет забирать заказы из логистических центров «Беру», сортировать их на собственных складах и доставлять покупателям с курьером или до пунктов самовывоза.



Доставкой со «Сберкурьером» смогут пользоваться клиенты «Беру» из 16 городов-миллионников. Услуга «Сберпосылка» будет доступна в сети пунктов выдачи заказов, которая состоит из 6 тыс. точек (включая отделения Сбербанка) в 500 городах России. В следующем году сеть дополнят 2,5 тыс. офисов банка и 5 тыс. постаматов.