Большинство бывших и действующих предпринимателей — 52% — заявили, что сегодня вести бизнес в России сложнее, чем в 1990-х годах. Таковы результаты опроса, организованного PwC в России и проведенного аналитическим центром НАФИ. Интервью были проведены в октябре — ноябре с 1 тыс. представителей крупного, среднего и малого бизнеса.

Авторы исследования (есть у РБК) опрашивали два поколения бизнесменов — граждан 1957—1963 годов рождения («бизнесмены начала 1990-х») и 1980—1991 годов рождения («современные бизнесмены»). Среди старших предпринимателей 59% считают, что бизнес стало вести легче, чем в 1990-х, но все-таки 39% заявили, что вести бизнес стало труднее. Младшее поколение склонно более пессимистично воспринимать сегодняшние условия для бизнеса и, наоборот, несколько идеализировать прошлое: 55% ответили, что вести бизнес стало тяжелее по сравнению с 1990-ми, и лишь 38% заявили, что легче.

Среди тех 42% респондентов по всей выборке, кто усматривает улучшение условий для бизнеса, большинство связывает это с доступностью услуг в наши дни и гораздо более прозрачными схемами ведения дел, а также с отсутствием криминала и расширением общих возможностей. Среди 52%, кто заявил об ухудшении предпринимательских условий, в основном объясняют это сегодняшними высокими налогами, административными барьерами, ограничивающими законами и отсутствием поддержки со стороны государства.

«И тех и других объединяет убежденность в том, что в минувшие 30 лет по ряду параметров ведение бизнеса в стране улучшилось (в государстве стабильность, начинать свое дело проще, кредиты доступнее). Хуже дела обстоят, по их мнению, с ценами на топливо и электричество, а также с квалификацией наемных работников», — отмечает управляющий партнер PwC в России Игорь Лотаков. Согласно опросу, все респонденты недовольны ростом цен на топливо и электроэнергию по сравнению с 1990-ми (90%), снижением квалификации персонала (46%) и покупательной способности населения (42%), ростом уровня коррупции в отношениях бизнеса с государством (38%).

Как следует из результатов опроса, если главными рисками ведения бизнеса в 1990-е считались убийство, физическое насилие и угроза безопасности родных, то сейчас — потеря деловой репутации, тюремное заключение и вынужденная эмиграция. По мнению респондентов, риски убийства и физического насилия снизились в разы, однако угроза тюремного заключения для предпринимателя уменьшилась ненамного.

Большинство опрошенных (68%) оценивают нынешнее регулирование бизнеса со стороны государства как чересчур суровое и уверены, что предпринимателям нужно предоставить больше свободы. В основном так считают молодые бизнесмены (74%), тогда как в поколении 60-летних необходимость более либерального подхода видят только 48%. Чтобы не привлекать лишнее внимание контролирующих органов, многие предприниматели в России сознательно ограничивают свои возможности для увеличения прибыли и производительности труда, сказал накануне министр экономического развития Максим Орешкин.

56% участников опроса верят, что в следующие 30 лет российский бизнес будет развиваться, однако достаточно большая доля, 39%, считают, что он останется в нынешнем состоянии или вовсе будет деградировать.