Объем пенсий, выплаченных негосударственными пенсионными фондами в системе обязательного пенсионного страхования (ОПС), по итогам девяти месяцев 2019 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,4 млрд рублей, или 15,9%, и составил 10,5 млрд. Такие данные отчетности НПФ приводит пресс-служба Центробанка.

В системе негосударственного пенсионного обеспечения (НПО) объем выплаченных пенсий вырос на 6,9 млрд, или 15,1%, до 52,7 млрд рублей,

Количество застрахованных лиц в системе ОПС, получающих пенсию, по итогам девяти месяцев сократилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 27,1 тыс. человек (на 7,1%) и составило 354,4 тыс. В системе НПО количество участников, получающих пенсию, наоборот, увеличилось — на 49,2 тыс. человек (плюс 3,2%), до 1,58 млн.

Общее количество застрахованных лиц по ОПС и число участников добровольной пенсионной системы по итогам июля — сентября 2019 года практически не изменились и составило 37,4 млн и 6,2 млн человек соответственно.

Совокупный объем пенсионных средств НПФ в III квартале 2019 года увеличился на 1,9% и составил 4,2 трлн рублей. Величина пенсионных резервов выросла на 2,2%, до 1,4 трлн рублей, пенсионных накоплений — на 1,8%, до 2,8 трлн. Источником роста пенсионных средств остается инвестиционный доход.



Сведения о доходности инвестирования пенсионных накоплений и размещения пенсионных резервов по итогам III квартала будут опубликованы на сайте Банка России не позднее 13 декабря 2019 года. «Это связано с дополнительной проверкой отчетности, сданной НПФ, на предмет соответствия расчета доходности изменениям требований, вступившим в силу 30 сентября 2019 года», — поясняется в релизе.