Страховая компания «Ренессанс Жизнь» провела ребрендинг. Новый фирменный стиль разработан в соответствии с обновленной идеологией бренда всех компаний, входящих в группу «Ренессанс Страхование», поясняется в сообщении страховщика жизни.

Идеология компании дополнена принципом превентивности. «Уже 15 лет страховая компания помогает своим клиентам, что бы с ними ни случилось. Но в рамках ребрендинга «Ренессанс Жизнь» вышла за границы обычного понимания страхования жизни. Теперь фокус смещен на то, чтобы помочь клиенту предотвратить любую негативную ситуацию и ее последствия. Чтобы с клиентом ничего не случилось», — поясняется в релизе.

«Сейчас мы дополняем продукты по страхованию жизни превентивными сервисами, которые направлены на то, чтобы помочь клиенту снизить риски наступления негативных событий: телемедицина, чек-ап, психологические консультации, юридическая поддержка. Предупредить, рассказать, предостеречь, помочь, поощрить безопасное поведение и здоровый образ жизни», — комментирует генеральный директор СК «Ренессанс Жизнь» Олег Киселев, подчеркивая, что это «придает огромный, по-человечески важный смысл всему», что делает компания.

Как отмечает страховщик, изменение идеологии повлияло и на фирменный стиль компании. «Обновленный логотип отражает идею превентивности: зеленый треугольник символизирует контроль над событием в любой ситуации. Компания стремится предотвратить неприятное событие, но, если оно все же произошло, в своей классической роли страховщика она помогает устранить его последствия», — поясняется в релизе.



Цвета бренда были сохранены с небольшими корректировками: зеленый стал ярче, а фиолетовый приобрел большую глубину и насыщенность, указывают в компании. Также видоизменился используемый ею шрифт.