Инициатива Минюста, предусматривающая ужесточение санкций против предприятий, не выплативших вовремя зарплату, должна быть очень тщательно рассмотрена, считает председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский. По его словам, нагрузка на отечественных работодателей не должна вырасти до непосильной для них ноши, а наказание должно быть соразмерно преступлению.

«С инициативой надо внимательно ознакомиться, главное, чтобы от нее не выросла в какую-то непосильную ношу нагрузка для отечественных предприятий, а наказание было соразмерно преступлению. Штрафы должны носить мотивационный, воспитательный характер, а не превращаться в выдавливание средств для бюджета», — сказал Рязанский.

Ранее сообщалось, что Минюст предлагает приравнять количество штрафов за невыплату зарплаты в срок к числу сотрудников, не получивших деньги.

Минюст намерен усилить санкции за задержку зарплат Сегодня компании обычно платят общий штраф, не выдав жалованье и одному, и 1 тыс. сотрудников.

Сейчас инспекторы Роструда и других надзорных органов порой не рассматривают всю ситуацию с задержкой зарплаты в комплексе, и в результате их решения становятся карательными, подчеркнул Валерий Рязанский.

«Бывает, что у предприятия происходят сбои с подрядчиками или партнерами, от этого задерживается зарплата. Но к каждой ситуации должен быть индивидуальный подход, чтобы в результате штрафов предприятие не было поставлено на колени. Это невыгодно и самим работникам», — заявил сенатор.

Он добавил, что порядок в этой сфере должно навести запланированное реформирование контрольно-надзорной деятельности — «регуляторная гильотина». По словам Рязанского, любой надзор нужно начинать с предупреждений, и только после очевидного игнорирования предписаний должен быть выписан штраф.