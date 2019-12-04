Госдума приняла во втором чтении законопроект о введении налога на самозанятых в регионах-донорах и регионах с городами-миллионниками начиная с 1 января 2020 года.

В этот список включены: Санкт-Петербург, Воронежская, Волгоградская, Ленинградская, Нижегородская, Новосибирская, Омская, Ростовская, Самарская, Сахалинская, Свердловская, Тюменская и Челябинская области, Красноярский и Пермский края, Башкирия, Ненецкий, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа.

В настоящее время налог на самозанятых (налог на профессиональный доход) действует только на территории Москвы, Подмосковья, Калужской области и Татарстана. Он предусматривает, что граждане, оказывающие платные услуги без привлечения наемных работников, должны отчислять в бюджет 4% от суммы своего дохода при работе с физическими лицами и 6% — при работе с компаниями.

Комитет Госдумы одобрил введение налога на самозанятых еще в 19 регионах Также предлагается расширить эксперимент на все субъекты РФ.

Как говорится в пояснительной записке, первые итоги эксперимента позволяют утверждать, что на сегодняшний день данный налоговый режим обеспечивает решение основной задачи его введения — создания стимулов для выхода людей из тени.

Авторы законопроекта также предлагают по итогам анализа реализации налогового режима для самозанятых в 2019 году оценить возможность и целесообразность расширения эксперимента с 1 июля 2020 года на все субъекты РФ.